انتعاش تصدير وحدات الطاقة الشمسية الصينية إلى أوروبا في 2023

انتعشت عمليات تصدير وحدات الطاقة الشمسية الصينية مجددا لتعوض الهبوط الذي شهدته مطلع العام الجاري، ولتتعافى بذلك من التراجع الذي بلغ ذروته في أغسطس الماضي، وذلك بسبب قوة الطلب الأوروبي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

وقالت بلومبرج إن الصادرات إلى أوروبا ارتفعت بنسبة 41٪ في كانون يناير 2023 من الشهر السابق.

ويشار إلى أن المنافسة الشرسة التي شهدها السوق المحلي في الصين، أجبرت الشركات المصنعة لتلك الوحدات للتركيز بشكل أكبر على مبيعاتها في الأسواق الخارجية.

وأضافت بلومبرج، أنه تم تصدير منتجات شمسية كهروضوئية بقيمة 4 مليارات دولار و 3.8 مليار دولار خلال شهري يناير وفبراير على التوالي، وهو ما يعادل نحو 28.5 جيجاوات من الوحدات و5.6 جيجاوات من الخلايا.