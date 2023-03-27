طلاب فنية المنيا يقيمون معرضاً لنشر فكرة إقامة المشروعات الصغيرة

أقام طلاب الفرقة الأولى بكلية التربية الفنية بجامعة المنيا معرضاً بعنوان "Model & Scarf" تحت رعاية الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، وإشراف الدكتورة أمل أبو زيد عميد كلية التربية الفنية، والدكتورة إيمان فرغلي، القائم بأعمال رئيس قسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي.

أوضحت الدكتورة أميرة يسري، أن المعرض أُفتتح بقاعة حنا حبيب رملة بالكلية، متناولاً إنتاج طلاب الفرقة الأولى لمادة طباعة المنسوجات والإنتاج، ومجموعة من أغطية الرأس، والطرح والملابس المنفذة بتقنية العقد والربط مما يساعد على نشر فكرة المشروعات الصغيرة، محققة القيم اللونية والتصميمات الجمالية للأقمشة والملابس، وتضمن الإنتاج أيضاً زينة شهر رمضان المبارك المُنفذة بتقنية الاستنسل.