 البحرين تدين قرار السلطات الإسرائيلية نشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البحرين تدين قرار السلطات الإسرائيلية نشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 27 مارس 2023 - 10:07 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 مارس 2023 - 10:07 ص

 

أدانت البحرين بشدة، قرار السلطات الإسرائيلية، نشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة خلال الأسبوع الجاري، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية كان قد تم تفكيكها في عام 2005.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية ـ في بيان اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، موقف مملكة البحرين الثابت والرافض للمستوطنات الإسرائيلية وتوسعها في الأراضي المحتلة، باعتبارها انتهاكا لمقررات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، وتهديدًا لعملية السلام وللجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين ومبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

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