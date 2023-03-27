المنيا: إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف بقرية ميانة الوقف في مغاغة

أعلن الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة بالمنيا، أن الوحدة المحلية تواصل تنفيذ الإزالة الفورية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لحالات التعدي بالبناء المخالف، والتعامل معها بكل حسم، وأزيلت حالتي تعد بالبناء المخالف بقرية ميانة الوقف في مركز مغاغة.

وتمكنت الوحدة المحلية بميانة، من رصد حالتي بناء مخالف على أرض زراعية بقرية أطنية وكوم علي حلمي، عبارة عن حفر أساسات وشدات خشبية؛ تمهيدا للبناء، وعلى الفور أزيلت التعديات بالكامل في المهد وحتى سطح الأرض واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، وذلك بحضور حسين أحمد رئيس مجلس قروي ميانة، ومسئولي التنظيم والإزالات وحماية الأراضي بالقرية.

ووجه رئيس المركز، بالمتابعة الدورية والمستمرة؛ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة في المهد دون تهاون، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما رصد من مخلفات.