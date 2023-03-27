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روتردام أفضل مدينة لقضاء عطلة مستقرة

ميونخ - د ب أ
نشر في: الإثنين 27 مارس 2023 - 10:51 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 مارس 2023 - 10:51 ص

روتردام هي أفضل مدينة تختارها لقضاء عطلة مستقرة، يليها مدينة هولندية أخرى وهي أمستردام.

وبحسب تصنيف جديد من محرك البحث كاياك، تأتي في المرتبة الثالثة والرابعة مدينتا جراتس في النمسا وميونخ في ألمانيا، بينما تأتي تروندهايم النرويجية في المرتبة الخامسة في البحث الجديد عن وجهات المدن للمسافرين الواعين.

ويقارن التصنيف، الذي أجراه محرك البحث، 167 مدينة في 63 دولة استنادا إلى 28 عنصرا، بما في ذلك كيف يمكن الوصول لها عبر القطار أو الزورق، وحجم شبكة طرق الدراجات الهوائية وجودة الهواء. ويشمل أيضا الأوجه الثقافية مثل عدد المتاحف في كل مكان.

ويمكن الضغط على المؤشر في الموقع الإلكتروني "كاياك دوت كو دوت يو كيه"، واختيار فئات مختلفة مثل السفر والنقل والإقامة أو الخبرات لتعرف ما هو أداء كل مدينة في كل مجال.

وأُنشئ المؤشر بناء على أشهر عمليات البحث عن الفنادق لقضاء عطلات في المدن بين الأول من يناير 2021 والأول من مارس 2022، بحسب كاياك.

ويستند المؤشر إلى البيانات التي جمعت بين الأول من مارس و22 سبتمبر 2022. ومن غير الواضح عدد المرات التي سيتم فيها تحديث التصنيف.


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