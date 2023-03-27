استعرضت الإعلامية أسما إبراهيم آراء الجمهور في مشاهد الصراع بين إبليس وإبراهيم في مسلسل «وعد إبليس»، وذلك خلال استضافتها للفنان فتحي عبدالوهاب، مساء اليوم الاثنين، ببرنامج «حبر سري»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس».

وقالت الإعلامية إن الجمهور انتقد تلك المشاهد وضحك عليها، ليعقب «عبدالوهاب»: «إيه الثقة اللي أنتِ فيها دي؟ أنا قدامي آراء تانية برضه لها علاقة بثقافة شعبية ووجدان، مش بالضرورة وجود اتحاد للآراء في أي عمل فني».

وأوضح أن تصدره كبطل أول في العمل الفني له علاقة بطبيعة العمل والدور، مجيبًا عما إذا يفكر في خوض معركة البطل الأول وبيع الفيلم باسمه: «لا أفكر هكذا، أفكر في أهمية الدور والموضوع نفسه».

وبسؤاله: «لو قدمت فليمًا في السينما حاليًا اسمك سيبيع؟»، أجاب: «حاليا لا يوجد مجال لفكرة تصدر نجم واحد أو ممثل واحد إلا لو سيرة ذاتية، هذا أمر غير مطروح في السنوات الماضية أو السنوات المقبلة».

وأشار إلى أن فكرة الانفتاح في العروض والمنصات المتعددة الموجودة في المنطقة العربية كلها، جعلت الجمهور أكثر وعيًا ومقدرة على كشف الأعمال المقتبسة من الدراما والبوسترات وإخراج المشاهد.

ولفت إلى أن فيلم «الكاهن» لم يحقق خسائر على المستوى التجاري، موضحًا أنه لا يضع توقعات مسبقة تجاه أي عمل يقدمه؛ لأن الأمر مرتبط بالعديد من العوامل بينها: جودة العمل، والسيناريو المحكم، والإخراج الجيد، والتمثيل العظيم.

ونفى قبوله لعمل بسبب الحاجة لنقود، مستطردًا: «كل الأعمال الفنية تتناسب مع أفكار تدعو للقيم العليا كالخير والحق والجمال، وفي أبسط صورة تمثل شكلًا من التسلية وإشباع غريزة إنسانية».

وعن شهرة شخصيته «نور» بفيلم «بحبك وأنا كمان» وانتشار صورته ككوميك على مواقع التواصل الاجتماعي، أضاف: «لا أؤمن بفكرة الحظ إلا بنسبة قليلة قد تتعلق بصدفة أو توفيق، لكن الأمر له علاقة بأن الدور جديد على السينما، ووفقت فيه بشكل كبير وده خلاه يعيش».