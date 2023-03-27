إيطاليا: وصول آلاف المهاجرين إلى شواطئ البلاد مطلع الأسبوع

واصل المهاجرون تدفقهم نحو السواحل الإيطالية، حيث عبر أكثر من 5500 مهاجر البحر المتوسط مطلع الأسبوع الجاري وحده.

ومع بداية الأسبوع، سجل مسؤولون في إيطاليا للمرة الأولى وصول نحو 2500 مهاجر، إلا أن هذا الرقم ارتفع ليصل إلى نحو 3 آلاف مهاجر ومع بزوغ شمس الأحد تضاعف العدد ليصل إلى 5573 شخصا.

وكشفت آخر الأرقام الرسمية تسجيل نحو27 ألفا من مهاجري القوارب منذ يناير الماضي، مقارنة بنحو 21 ألف مهاجر سبق تسجيلهم.

ويشار إلى أن الرقم الجديد بلغ أكثر من أربعة أضعاف الرقم الذي شهدته الفترة ذاتها العام الماضي، عندما وصل إلى شواطئ البلاد نحو 6543 مهاجرا.

ووصل نحو 650 مهاجرا الساحل الإيطالي على متن قارب صيد مساء أمس الأحد، إلى ساحل كالابريا جنوبي البلاد والمطل على البحر المتوسط.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية " انسا" بأن القارب، الذي يبلغ طوله نحو 30 مترا، وكان مكتظا بالركاب، وصل بلدة روتشيلا إيونكا.

وكان القارب قد غادر من ليبيا، ويسير في البحر منذ خمسة أيام.

وقالت إنسا، إن الركاب كانوا جميعهم من الرجال، وجاءوا من سوريا وباكستان ومصر وبنجلاديش، وقد وصلوا البلدة بدون مساعدة من قوات خفر السواحل أو رجال الإنقاذ المدنيين.

ومن ناحية أخرى، أنقذت منظمة أطباء بلا حدود 190 مهاجرا من البحر المتوسط ونقلتهم إلى بلدة باري بجنوب إيطاليا.

وقالت المنظمة إن سفينة " جيو بارينتس" التابعة لها وصلت الميناء على ساحل البحر الإدرياتيكي.

وانتشلت السفينة المهاجرين يوم الجمعة الماضي، حيث كانوا يستقلون قاربا خشبيا غير صالح للإبحار، من بينهم عدد كبير من القصر غير المصحوبين بذويهم.

ويحاول العديد من المهاجرين بشكل متكرر الوصول إلى شواطئ لامبيدوزا أو مالطا أو صقلية أو البر الرئيسي لإيطاليا على متن قوارب من تونس وليبيا، ليعبروا بها البحر المتوسط في رحلات قد تودي بحياتهم.