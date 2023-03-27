الحكومة الألمانية تطلق منصة لإعادة الإعمار في أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تطلق الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، منصة لتعزيز التزامها بإعادة إعمار أوكرانيا، وذلك عبر تحسين التشابك بين المنظمات والمبادرات الحكومية والخاصة أو الإقليمية.

ومن المفترض أن تكون المنصة أيضا نقطة اتصال لكل من يريد المشاركة في إعادة الإعمار في أوكرانيا.

وتشمل المنصة الموقع الإلكتروني www.ukraine-wiederaufbauen.de، الذي يوفر معلومات حول العروض وفرص التمويل من الحكومة الألمانية ويستهدف الشركات والبلديات والأوساط العلمية ومنظمات المجتمع المدني.

وسيشارك السفير الأوكراني أوليكسي ماكييف ووزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه والعديد من ممثلي الوزارات الأخرى في فعالية لإطلاق المنصة في مقر وزارة التنمية ببرلين.