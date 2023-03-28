السعودية: السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال لمن يسهل دخول مخالفين

أعلن حرس الحدود السعودي، اليوم الاثنين، أن كل من يسهل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو تشغيلهم سيعاقب بالسجن 15 سنة وغرامة مليون ريال (الدولار يساوي 3.76 ريال).

وأكدت المديرية العامة لحرس الحدود السعودية، في بيان لها اليوم الاثنين، أن كل من يسهل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو تشغيلهم أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء والتشهير به".

وشددت على أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت السبت الماضي أن "الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في المملكة، خلال الفترة من 16 حتى 22 مارس الحالي أسفرت عن ضبط 16649 مخالفا، منهم 9259 مخالفًا لنظام الإقامة، و4899 مخالفا لنظام أمن الحدود، و2491 مخالفًا لنظام العمل".

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1132 شخصا، 45% منهم يمنيو الجنسية، و52% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 68 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

كما تم ضبط 18 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.