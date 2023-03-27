غرق 29 مهاجرا قبالة سواحل تونس خلال رحلة مميتة إلى أوروبا

قال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، حسام الدين الجبالي، إن ما لا يقل عن 29 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء غرقوا قبالة سواحل تونس خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا.

وأضاف، في تصريحات صحفية أوردتها وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، أن الحالات التي غرق فيها المهاجرون ليست ذات صلة وحدثت في مواقع مختلفة.

وأوضح أن خفر السواحل التونسي سجل 3 حطام لسفن تحمل مهاجرين في البحر خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم إنقاذ بعضهم فقط.

ويوم الخميس الماضي، أعلن الحرس الوطني التونسي، أن "وحداته أحبطت في غضون يوم 30 محاولة هجرة غير نظامية كانت متجهة إلى إيطاليا عبر سواحل مدينة صفاقس جنوب تونس ومدينة الشابة الشرقية".

وفي غضون ذلك، تم اعتقال 2034 مهاجرا غير شرعي من أفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم تسعة مواطنين تونسيين.

على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدت أوروبا تدفق المهاجرين واللاجئين الفارين من الحرب والفقر في بلدانهم الأصلية في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث يموت العديد من طالبي اللجوء في مياه البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.