أول تعليق من بايدن على حادث ناشفيل: كابوس أسود للمجتمع الأمريكي

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على حادث إطلاق النار بمدينة ناشفيل، مؤكدا أن الحادث "كابوس أسود للمجتمع الأمريكي".

ووصف بايدن، خلال كلمة ألقاها اليوم الاثنين نقلتها "القاهرة الإخبارية"، مَن فعل حادث ناشفيل بــ"المجرم"، وأضاف أن كل هذا يدعونا للتوقف عن العنف ونشر الأسلحة وحماية المدارس الأمريكية.

وأوضح أن الشرطة الأمريكية تعاملت بشكل سريع مع الحادث، لافتًا إلى أن حوادث العنف عبر إطلاق النار تمزق قلب الولايات المتحدة الأمريكية، على حد تعبيره.

وتابع أن حوادث العنف عبر إطلاق النار تنزع روح الأمة الأمريكية، مطالبا ببذل المزيد من الجهد لإيقاف العنف المسلح في المجتمع الأمريكي.

وكانت الشرطة الأمريكية قد أعلنت اليوم الاثنين، أن مطلقة النار عند مدرسة العهد المسيحية الخاصة في ناشفيل بولاية تنيسي الأمريكية، هي فتاة تبلغ من العمر 28 عامًا.

وقالت شرطة مدينة ناشفيل في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" إن مطلقة النار من سكان المدينة، وقتلت 3 معلمين على الفور بينما توفي 3 أطفال ف المستشفى متأثرين بإصاباتهم، وقد لقت المهاجمة مصرعها بعدما اشتبكت بالنيران مع خمسة من أفراد الشرطة.