تطهير جنبات المسجد النبوي بمعدل 5 مرات يوميا خلال شهر رمضان المبارك

كثفت وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي ممثلة في إدارة التطهير أعمالها المستمرة لتعقيم وتطهير المسجد النبوي ومرافقه ضمن مهام تطوير الخدمات المقدمة لقاصدي مسجد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ورفع كفاءة العمل وجودته لسائر المسجد النبوي وساحاته.

وذكرت وكالة الرئاسة - في إحصائية أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" - أنه يتم تطهير المسجد النبوي وساحاته يوميا بمعدل 5 مرات، مشيرة إلى أنه لنظافة سجاد المسجد النبوي تعمل 300 ماكينة لكنس السجاد و92 ماكينة لغسيل الأرضيات تحمل 18000 لتر من المعقمات الصديقة للبيئة لغسيل أرضيات المسجد النبوي و 1500 لتر من المعطرات.

وأوضحت الإحصائية أنه تم تهيئة 10000 كرسي مخصص لخدمة كبار السن سعيا من وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي لتهيئة مختلف الوسائل التي تمكن الزائرين والمصلين في المسجد النبوي من أداء عباداتهم بكل راحة وطمأنينة.

وفي السياق، أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة للشئون الثقافية والأنشطة والفعاليات النسائية بوكالة المكتبات والشؤون الثقافية، (5) مبادرات لرواد مكتبة الحرم المكي الشريف، والتي تتضمن العديد من البرامج الثقافية خلال شهر رمضان المبارك داخل المكتبة وخارجها، وذلك انطلاقا من واقع المسئولية بنشر الوعي الثقافي والمشاركة المجتمعية باعتبار المكتبة والكتاب منبعا للثقافة والمعرفة وإثراء الإبداع.