مسئول روسي: الولايات المتحدة على موعد مع أزمة مالية كبيرة

قال سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، إن الولايات المتحدة على موعد مع أزمة مالية كبيرة.

وأضاف باتروشيف - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الاثنين - "أنه مع ديون تزيد عن 31.5 تريليون دولار، فإن الولايات المتحدة في طريقها للتخلف عن السداد" ، معربا عن ثقته في أن النموذج المالي الأمريكي "غير المنضبط"، والذي يحاول حل أي مشاكل اقتصادية من خلال إصدار الأموال، لا يمكن أن يعمل إلى الأبد.

ونوه باتروشيف إلى أن الولايات المتحدة، انخرطت في الألعاب الجيوسياسية، لدرجة أنستها مشاكلها الخاصة .

وأضاف باتروشيف أن الهدوء النسبي الذي يسود الدول الآسيوية يزعج الولايات المتحدة، ولهذا السبب شرعت بالتخطيط لإنشاء حلف "الناتو الأسيوي"، بهدف كبح الدول المستقلة، وتحويلها إلى كتلة عدوانية جديدة، موجهة ضد روسيا والصين.

وذكر باتروشيف أن روسيا ساعدت الولايات المتحدة مرتين عبر التاريخ، ومنعت انهيارها، خلال حرب الاستقلال والحرب الأهلية، مشيرا إلى أنه من غير المناسب مد يد العون لها مجددا، في الحفاظ على سلامتها واستقرارها.

ومن جانب آخر قال باتروشيف إن انهيار الاتحاد الأوروبي، أصبح قاب قوسين أو أدنى، وأن الأوروبيين لن يتسامحوا مع الاتحاد، الذي شن حربا مفتوحة مع روسيا، متناسيا المصالح الوطنية للدول الأعضاء فيه.