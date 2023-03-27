الخطوط الجوية التركية تلغي رحلات الإثنين بين إسطنبول وتل أبيب

أعلنت الخطوط الجوية التركية، إلغاء كل الرحلات المجدولة ليوم الإثنين، إلى إسرائيل، بسبب المظاهرات التي تشهدها.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي للخطوط التركية، تم إلغاء رحلتين من مطار إسطنبول إلى مطار تل أبيب، ورحلتين من مطار تل أبيب إلى إسطنبول، ورحلة من مطار صبيحة جوكشن إلى تل أبيب، ورحلة من مطار تل أبيب إلى مطار صبيحة جوكشن، وفقا لوكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية.

ومنذ قرابة 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.

وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.