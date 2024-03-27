تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، صباح اليوم الأربعاء، تسلم المحافظة 72 طن سكر، من خلال 6 سيارات قادمة من جهاز مشروع الخدمة الوطنية الشركة العامة الوطنية للتبريدات والتوريدات؛ وذلك لتوزيعها بمدن بنها، وطوخ، وكفر شكر، والخانكة، وشبين القناطر، وأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين وتوفير كل السلع الأساسية والاستراتيجية وتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وأوضح المحافظ، أن هذه الكمية تعد الدفعة الثالثة التي استملتها القليوبية، حيث تم استلام 143 طن سكر على مدار أسبوعين، وتم توزيعها على القرى الأكثر احتياجا بمدن "بنها، وطوخ، وكفر شكر"، مؤكدا أنه سيتم استكمال التوزيع بكميات أخرى لقرى المحافظة.

يأتي ذلك بحضور عيد عبدالله وكيل وزارة التموين، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وبعث محافظ القليوبية رسالة طمأنة للمواطنين أكد فيها توافر جميع السلع الأساسية والاستراتيجية، ومستمرون في ضخ المزيد من الكميات الإضافية من السلع بالمنافذ والأسواق لسد متطلبات الأهالي خاصة مع حلول شهر رمضان.

وثمن المحافظ، الدور الحيوي والرائد لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مقدماً الشكر للواء وليد حسين أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء حسام سعيد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات، لدعمهم جهود الدولة نحو توفير السلع الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين بما يحقق التوازن والاستقرار بالأسواق، ويعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، مؤكداً استمرار التنسيق الكامل مع الجهاز لزيادة عدد المنافذ المتنقلة لتغطية جميع أرجاء المحافظة لإتاحة جميع أنواع السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين.