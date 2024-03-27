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بونو: منتخب المغرب يعاني من سوء حظ

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 27 مارس 2024 - 7:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 مارس 2024 - 7:10 م

تحدث ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب، عن المباراة الودية التي جمعت فريقه وموريتانيا، اليوم الأربعاء، وانتهت بالتعادل السلبي.

وقال بونو في تصريحات لقناة «الرياضية» المغربية: «نخلق كما هائلا من الفرص ولكننا لم نستمثرها بشكل جيد، ولو استثمرنا نصفها فقط سنخرج منتصرين بنتائج كبيرة»>

وأضاف: «المنتخب المغربي يعاني من سوء حظ في الفترة الأخيرة، وسنعمل على حل مشكلة عدم استغلال الفرص في الفترة المقبلة».

وأتم: «جماهير المنتخب المغربي يهمها أن تنتصر حتى لو كانت مباراة ودية، نحن نقدر غضبهم ونعدهم أن هذا الوضع سيتغير للأفضل».


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