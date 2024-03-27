بونو: منتخب المغرب يعاني من سوء حظ

تحدث ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب، عن المباراة الودية التي جمعت فريقه وموريتانيا، اليوم الأربعاء، وانتهت بالتعادل السلبي.
وقال بونو في تصريحات لقناة «الرياضية» المغربية: «نخلق كما هائلا من الفرص ولكننا لم نستمثرها بشكل جيد، ولو استثمرنا نصفها فقط سنخرج منتصرين بنتائج كبيرة»>
وأضاف: «المنتخب المغربي يعاني من سوء حظ في الفترة الأخيرة، وسنعمل على حل مشكلة عدم استغلال الفرص في الفترة المقبلة».
وأتم: «جماهير المنتخب المغربي يهمها أن تنتصر حتى لو كانت مباراة ودية، نحن نقدر غضبهم ونعدهم أن هذا الوضع سيتغير للأفضل».