أردوغان: نبذل قصارى جهدنا لينعم إخواننا في غزة بالسلام خلال أقرب وقت ممكن

رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن بلاده ستضطلع بدورها للوفاء بمتطلبات القرار.

وشدد خلال تصريحات، نقلتها وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء الأربعاء، على أهمية زيادة الضغط على إسرائيل لكي تمتثل للقرار.

وأضاف: «سنبذل قصارى جهدنا لضمان أن ينعم إخواننا في غزة بالسلام والاستقرار في أقرب وقت ممكن».

وتبنى مجلس الأمن الدولي، الاثنين، قراراً يطالب بـ«وقف فوري لإطلاق النار»، وهو مطلب سبق أن عطلته الولايات المتحدة مرات عدة لكنها امتنعت هذه المرة عن التصويت عليه، ما يعني ضغطاً إضافياً على حليفتها إسرائيل.

وقدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن.

وأعقب التصويت، على القرار الذي تم تبنيه بغالبية 14 صوتاً مؤيداً وامتناع عضو واحد عن التصويت، تصفيقاً من أعضاء المجلس، الذي لم يتمكن مرات عديدة من اعتماد قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بسبب حق النقض (الفيتو) الأمريكي.