المحكمة العليا الهندية تقبل نظر التماس رئيس وزراء نيودلهي ضد اعتقاله

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وافقت المحكمة العليا في نيودلهي على نظر التماس رئيس وزراء نيودلهي أرفيند كيجريوال ضد اعتقاله يوم 3 أبريل المقبل.

وسعت المحكمة إلى الحصول على رد مديرية إنفاذ القانون، ووكالة التحقيق الاتحادية التي اعتقلت الوزير، بشأن التماسه.

وقد رفضت المحكمة التدخل في اعتقال كيجريوال في قضية غسل أموال، قائلة إنه لا يمكن إصدار أمر بالإفراج عن الوزير بدون عقد جلسة استماع لوكالة التحقيق.

يذكر أن احتجاز الوكالة الاتحادية لكيجريوال حزب "آم آدمي" المعارض، سينتهي غدا الخميس، الثامن والعشرين من مارس.

وكان قد تم اعتقال كيجريوال الذي ينتمي إلى تحالف المعارضة في الأسبوع الماضي، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وانتقدت أحزاب المعارضة في الهند حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بسبب اعتقاله بتهمة الرشوة، وذلك قبل بضعة أسابيع فقط من الانتخابات الوطنية حيث يسعى مودي للفوز بولاية ثالثة في المنصب.

وكانت وزارة الخارجية الهندية قد استدعت جلوريا بيربينا، نائبة رئيس البعثة بالسفارة الأمريكية للشكوى من التعليقات الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، فيما يتعلق باعتقال كيجريوال.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، صرح أمس الثلاثاء، بأن الوزارة تتابع عن كثب التقارير المتعلقة باعتقال كيجريوال.

وأضاف المتحدث أن أمريكا تشجع على إجراء عملية قانونية عادلة وشفافة وفي الوقت المناسب.

وقالت وزارة الشئون الخارجية الهندية، في بيان اليوم الأربعاء إنها أثارت "اعتراضات قوية" على التعليقات، لكنها لم تكشف عن استدعاء بربينا.

ولم ترد السفارة الأمريكية على الفور على طلبات لمزيد من المعلومات.