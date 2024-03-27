 تموين البحيرة: نستعد بكل قوة لاستقبال موسم توريد الأقماح المحلية - بوابة الشروق
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تموين البحيرة: نستعد بكل قوة لاستقبال موسم توريد الأقماح المحلية

خميس البرعي
نشر في: الأربعاء 27 مارس 2024 - 5:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 مارس 2024 - 5:39 م

وجه محمد عبد العال مدير لمديرية تموين البحيرة، الشكر للدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على تعيينه مديرا لمديرية تموين البحيرة محافظة البحيرة.

وقال عبد العال إننا نستعد بكل قوة لاستقبال موسم توريد الأقماح المحلية، بالإضافة إلى إقامة المعارض الدائمة بدائرة المحافظة، ودعم القرى بالسيارات المتنقلة بالسلع الغذائية المخفضة، مشيرا إلى أن التعاون مع الأجهزة الرقابية سيزيد من انضباط السوق وسيتم التنسيق لتكثيف الحملات المشتركة مع سلامة الغذاء وحماية المستهلك والصحة والطب البيطرى والزراعة ومجالس المدن.

وشدد عبد العال على القضاء على السوق السوداء وتوفير الخدمات التموينية والسلع الأساسية المدعمة على بطاقات التموين، وتكثيف الحملات وتشديد الرقابة على المخابز البلدية لتوفير رغيف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية المدعمة مطابق للمواصفات القانونية.


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