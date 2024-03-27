فنون شعبية وموسيقى عربية في احتفال ثقافة القاهرة بليالي رمضان

قدمت فرقة روض الفرج للفنون الشعبية ببيت ثقافة نادي الطيران فرع التجمع أمسية فنية ضمن ليالي رمضان، والتي تنظمها هيئة قصور الثقافة بفرع ثقافة القاهرة احتفالا بشهر رمضان المبارك.



جاء ذلك بحضور شاهيناز عطية مدير عام فرع ثقافة القاهرة، هشام الشورى رئيس مجلس ادارة نادي الطيران، أعضاء جمعية شريان العطاء لرعاية الأيتام، ومدير بيت الثقافة.



تضمن برنامج الحفل مجموعة من الرقصات المتنوعة "ألعاب شعبية، بامبوطية، صعيدي، التنورة، إسكندراني، والحارة الشعبية"، إضافة لفقرة الأراجوز، وورشة رسم على الوجه، بجانب عرض للتنورة.



وفي سياق متصل ووسط حضور وتفاعل جماهيري، أقام قصر ثقافة المطرية ليلة رمضانية قدمت فيها فرقة القاهرة للموسيقى العربية عرضا فنيا بقيادة د. عادل مصطفى ورشا فتحي، تضمن باقة من أجمل الأغاني ومنها "بحبك يا مصر، دارت الأيام، للصبر حدود، أم البطل، وضمن الاحتفالية تم تنفيذ ورشة رسم على الوجه، بالإضافة إلى عمل معرض متنوع عن رمضان.



ومن ضمن الأنشطة المقدمة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى برئاسة لاميس الشرنوبي، عقدت محاضرة عن "الأخلاق الحميدة والقدوة الحسنة" بقصر ثقافة مصر الجديدة، تحدثت بها هدى الإنشاصي خبير بوزارة التربية والتعليم عن القيم الأخلاقية لدى الشباب كالتعاون وحب الخير، والرحمة والوفاء وقيم أخلاقية أخرى تنمو لديهم وتتركز وتدفعهم للبحث عن الحقائق، كما نفذ قسم التمكين الثقافى بالفرع ورشة خيامية بمدرسة الأمل للصم بنات بحلوان.