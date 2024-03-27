استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 7 آخرين بعملية عسكرية إسرائيلية في جنين ومخيمها

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب سبعة آخرون خلال عملية عسكرية للقوات الإسرائيلية في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية.



وأعلنت وزارة الصحة، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) استشهاد شابين (27 عاما من مخيم العين في نابلس، 19 عاما من مخيم جنين)، جراء قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من الشبان أمام منزل في حارة الدمج في مخيم جنين.



ووفق الوكالة، ترتفع حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم إلى ثلاثة، بعد ارتقاء شاب /19 عاما/ برصاص إسرائيلي في مدينة جنين.



وكانت قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين ومخيمها وسط اندلاع مواجهات ليل الثلاثاء/الأربعاء.



وقالت مصادر أمنية إن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين من شارع نابلس، وداهمت عددا من المنازل في أحياء الجابريات، وجبل أبو ظهير، والسكة، وخلة الصوحة، ما أدى لاندلاع مواجهات.