 البنك الدولي يوافق على منح أوكرانيا 1.5 مليار دولار بموجب ضمانات يابانية وبريطانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البنك الدولي يوافق على منح أوكرانيا 1.5 مليار دولار بموجب ضمانات يابانية وبريطانية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 مارس 2024 - 9:54 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 مارس 2024 - 9:54 ص

أعلن مجلس الوزراء الأوكراني، في بيان، أن مجلس إدارة البنك الدولي وافق، أمس الثلاثاء، على منح أوكرانيا قرضا لسياسة التنمية بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم سياستها التنموية.

وقال البيان: "سيتم توفير الأموال بموجب ضمان الحكومة اليابانية من خلال الصندوق الائتماني للبنك الدولي (أدفانس أوكرانيا) بمبلغ 984 مليون دولار، وكذلك بموجب ضمان المملكة المتحدة بمبلغ 516 مليون دولار"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأربعاء.

وأضاف البيان، أن اتفاقية قرض سياسة التنمية تنص على رسملة الفائدة بمبلغ 99.54 مليون دولار من الأموال اليابانية، من أجل تقليل تكلفة خدمة التزامات الائتمان لأوكرانيا بموجب قرض سياسة التنمية 2024 في السنوات المقبلة.

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