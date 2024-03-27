نائب المستشار الألماني يؤيد فكرة تعيين مفوض أوروبي للدفاع

أعرب روبرت هابيك نائب المستشار الألماني أولاف شولتس عن تأييده لفكرة تعيين مفوض أوروبي للدفاع.

وقال هابيك الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد، في برلين اليوم الأربعاء، إنه يعتبر أن استحداث هذه الوظيفة بغرض تنسيق العمليات أمر صحيح، لكنه نوه إلى أن هذه الوظيفة وحدها لن تخلق سياسة أوروبية.

وأضاف السياسي، الذي ينتمي لحزب الخضر، أن هناك في نهاية المطاف مفوضا أوروبيا للصناعة لكن السياسة في هذا القطاع لا تزال تحمل صبغة وطنية.

وتعليقا على سياسة الدفاع في أوروبا التي تتسم بصبغة وطنية قوية، قال هابيك: "نرى أن الأمور لن تسير قدما إلا إذا بدأنا في تنفيذ أشياء ملموسة؛ لذلك يجب علينا أن نتفق على تعاون ملموس في مجال المشتريات والإنتاج، وتعزيز نفس المعايير والمواصفات لأنواع معينة من الفرقاطات إلى الدبابات، وصولا إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من التكامل".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أعلنت خلال مؤتمر ميونخ الأمني في فبراير الماضي تأييدها لفكرة تعيين مفوض أوروبي للدفاع، وبالإضافة إلى ساسة الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني (الذي تنتمي إليه فون دير لاين)، أعلن ممثلون من أحزاب أخرى دعمهم لهذه الفكرة، تأتي هذه الخطوة نتيجة للوضع الأمني في أوروبا منذ بداية الحرب الروسية العدوانية على أوكرانيا.

وجاءت تصريحات هابيك في أعقاب اجتماع مع ممثلين عن قطاع صناعة الأسلحة الألمانية، والذي شارك فيه أيضا ديوان المستشارية ووزارتا الدفاع والمالية بالإضافة إلى وزارة الخارجية.

وقال هابيك: "عندما ننظر إلى روسيا، نجد أنفسنا في حاجة إلى أن نرى زيادة في إنتاج السلع التي تعزز قدرة البلاد الأمنية، سواء في ألمانيا أو في أوروبا".

وأشار إلى أن معدات التسلح لا تعد في نهاية المطاف سلعا استهلاكية عادية تتطلب تأمين الطلب قبل الإنتاج.

وقال هابيك، إن حجم ما تنفقه أوروبا على الدفاع ليس قليلا "ولكننا لا ننفق الأموال بكفاءة دائما"، وطالب بإنشاء سوق مشترك للمشتريات.

وأشاد الوزير بشكل صريح بصناعة الأمن والدفاع في ألمانيا، قائلا إنها: "قوية في هيكلها التنظيمي وقوية في البنية التحتية وقوية في الأبحاث، ويمكنها حقا أن تفعل شيئا".