وزير المالية البرازيلي: من المقرر الإعلان عن إجراءات لحفز الائتمان العقاري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد في مقابلة مع إذاعة ايتاتايا، إنه من المقرر الإعلان عن إجراءات لحفز الائتمان العقاري بحلول الأسبوع المقبل.

وأضاف أن البنوك سوف يكون لديها حافز لبيع المحافظ العقارية وفتح مساحة على ميزانياتها العمومية وتقديم المزيد من الائتمان.

وتابع أنه من المرجح إصدار مشروع قانون خاص بالتحوط من مخاطر أسعار العملات الأجنبية بحلول يوم الخميس، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويعتمد الهدف المالي لعام 2025 على العائدات والبرلمان.

وقال حداد، إن نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي في 2024 قد تكون أعلى من 2.2 %.