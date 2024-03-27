المنتجون الهولنديون أكثر تشاؤما في مارس

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي اليوم الأربعاء أن الثقة بين المصنعين في هولندا، مازالت أكثر سلبية في مارس.

وارتفع مؤشر ثقة المنتجين إلى سالب 4.8 في مارس الجاري من سالب 4.2 في فبراير الماضي، بالإضافة إلى ذلك، كانت النتيجة الأخيرة، أقل من المتوسط طويل المدى وهو سالب 1.3.

وكان المصنعون أقل إيجابية بشأن النشاط المتوقع، وأكثر سلبية بشأن مخزوناتهم.

ومع ذلك، كانوا أقل سلبية بعض الشيء بشأن موقف الطلبيات.

وتراجعت ثقة المنتجين، في صناعة الأخشاب ومواد البناء، أكثر من غيرها في مارس الجاري، بينما كانت الثقة أعلى بين الشركات المصنعة في صناعة الورق والطباعة.