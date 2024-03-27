أمريكا تسعى لتعزيز مشتريات المتفجرات من تركيا

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تخوض الولايات المتحدة محادثات مع تركيا لزيادة مشتريات المتفجرات منها؛ لتعزيز إنتاج قذائف المدفعية فيما يتدافع الحلفاء لشحن ذخيرة تحتاج إليها أوكرانيا بصفة عاجلة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وستكون الإمدادات التركية من مادة "تي إن تي" والنيتروجوانيدين شديدة الانفجار، ضرورية في إنتاج ذخيرة من عيار 155 ملليمترا القياسية في قذائف حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وهو ما يحتمل أن يزيد الإنتاج بثلاثة أضعاف، وفقا لمسؤولين مطلعين على المحادثات.

يذكر أن تركيا في طريقها بالفعل لتصبح أكبر مورد لقذائف المدفعية للولايات المتحدة في العام الجاري.