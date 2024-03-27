 أمريكا تسعى لتعزيز مشتريات المتفجرات من تركيا - بوابة الشروق
الأربعاء 27 مارس 2024 11:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

أمريكا تسعى لتعزيز مشتريات المتفجرات من تركيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 مارس 2024 - 11:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 مارس 2024 - 11:21 م

تخوض الولايات المتحدة محادثات مع تركيا لزيادة مشتريات المتفجرات منها؛ لتعزيز إنتاج قذائف المدفعية فيما يتدافع الحلفاء لشحن ذخيرة تحتاج إليها أوكرانيا بصفة عاجلة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وستكون الإمدادات التركية من مادة "تي إن تي" والنيتروجوانيدين شديدة الانفجار، ضرورية في إنتاج ذخيرة من عيار 155 ملليمترا القياسية في قذائف حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وهو ما يحتمل أن يزيد الإنتاج بثلاثة أضعاف، وفقا لمسؤولين مطلعين على المحادثات.

يذكر أن تركيا في طريقها بالفعل لتصبح أكبر مورد لقذائف المدفعية للولايات المتحدة في العام الجاري.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك