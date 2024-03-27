ارتفاع الأرباح الصناعية في الصين خلال أول شهرين من العام

ارتفعت الأرباح الصناعية في الصين بصورة ملحوظة خلال أول شهرين من العام، ويرجع ذلك إلى تحسن قطاع الصناعة.

وقد أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني اليوم الأربعاء، نمو الأرباح الصناعية بنسبة 10.2% خلال شهري يناير وفبراير الماضيين مقارنة بنفس الشهرين من العام الماضي. وكانت الأرباح الصناعية قد انخفضت خلال أول شهرين من عام 2023 بنسبة 2.3%.

وقال لين سونج الاقتصادي بمجموعة " إي ان جي" إن الارتفاع المفاجئ في الإنتاج الصناعي في بداية العام وتعافي الأرباح الصناعية بصورة أكبر يبعثان برسالة أخرى بأن الاقتصاد يتعافى تدريجيا بعدما انكمش العام الماضي.