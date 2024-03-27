رئيس الصين يلتقي مع المديرين التنفيذيين للشركات الأمريكية في بكين

التقى الرئيس الصيني شي جين بينج، مع مجموعة من المديرين التنفيذيين الأمريكيين في بكين، مع استمرار تصاعد التوترات الثنائية بشأن القيود التجارية والاتهامات بالهجمات الإلكترونية.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، إن الرئيس الصيني التقى اليوم الأربعاء بممثلين عن الشركات التجارية الأمريكية وعن مجتمعات الاستراتيجية والأكاديمية.

وتسعى الصين، إلى تعزيز الثقة وسط تباطوء في الاستثمار الأجنبي، الذي تراجع إلى أقل مستوى له منذ 30 عاما، العام الماضي.

وكانت التوترات مع الولايات المتحدة قد تصاعدت، في الأسابيع الأخيرة، بعد استقرار العلاقات، في أعقاب اجتماع بين شي والرئيس الأمريكي، جو بايدن في سان فرانسيسكو، في نوفمبر الماضي.

وكانت الصين، قد قدمت شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للسيارات الكهربائية التي يتم إنتاجها على أراضيها.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إعلان تقديم الشكوى إلى منظمة التجارة العالمية، أمس الثلاثاء، إن قانون مكافحة التضخم الأمريكي والقواعد المرتبطة به "تمييزي" و"يشوه بصورة خطيرة" سلاسل الإمداد العالمية للسيارات الكهربائية.

تأتي الشكوى الصينية إلى منظمة التجارة العالمية بعد شهور من فرض الولايات المتحدة لقيود تقلل عدد السيارات الكهربائية المؤهلة للحصول على تخفيضات ضريبية بقيمة 7500 دولار للسيارة الواحدة.

وتعني القواعد الجديدة التي دخلت حيز التطبيق في بداية العام الحالي أن السيارات الكهربائية التي تحتوي على مكونات بطاريات أو مواد خام مستوردة من "جهات أجنبية مثيرة للقلق" لن تكون مؤهلة للحصول على الإعفاءات الضريبية.