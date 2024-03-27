عدد سكان كندا يزداد بمعدل قياسي بسبب برنامج الهجرة

وصل معدل النمو السكاني في كندا إلى مستوى قياسي جديد، في ختام عام وصل فيه أحد أكبر برامج الهجرة في العالم لأقصى سرعة فيما زاد الضغط على حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو ليبطئ تدفقات المهاجرين المستقبلية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وزاد تعداد السكان بواقع 3ر1 مليون شخص على مدار العام الماضي ليصل إلى 8ر40 مليون، وفقا لتقدير وكالة الإحصاء الكندية نشرته اليوم في أوتاوا. ويوازي هذا تعداد سكان إستونيا، ويمثل أسرع زيادة سنوية في كندا منذ 1957.

وباتت كندا الآن من بين أسرع الدول في العالم في زيادة السكان بمعدل سنوي بلغ 2ر3%، لتأتي بعد دول أفريقية قليلة بها معدل خصوبة مرتفع. وزاد معدل السكان في 2022 بنسبة 7ر2 % بما يوازي 1ر1 مليون نسمة، وهو رقم قياسي سابق شهدت فيه كندا ارتفاع عدد السكان بواقع ما يربو على مليون نسمة بسبب التدفق القوي للمهاجرين.