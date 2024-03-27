المنيا: حصر حالات التعدي واتخاذ إجراءات الردع قبل بدء المرحلة الثالثة من الموجة 22

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بضرورة مواصلة الجهود المبذولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدى بحزم لمن تسول له نفسه مخالفة القانون، واستمرار التصدي للتعديات على أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف بمراكز المحافظة.

وأعلن المحافظ، أن الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، تواصل أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، لحالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص وعلى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للدولة للقضاء على كل أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الازالة الفورية واتخاذ كل الإجراءات القانونية.

كلف القاضي رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بعقد اجتماع تنسيقي بجهات الولاية المختلفة مثل "الزراعة والري وأملاك الدولة، الإصلاح الزراعي، هيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة تعمير الصحاري"، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات منها حصر كل حالات التعد بالمهد والتأكيد على اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالة صاحب المخالفة إلى النيابة، وكذلك تسجيل كل المخالفات بالدفاتر الخاصة بها لأحكام الرقابة والحد من المخالفات وعمل معاينة لكل المخالفات قبل بدء الموجة.