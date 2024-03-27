 مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية للاعبين استعدادا لمودرن فيوتشر - بوابة الشروق
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مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية للاعبين استعدادا لمودرن فيوتشر

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 27 مارس 2024 - 11:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 مارس 2024 - 11:52 م

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، فقرة تدريبات تأهيلية للاعبين، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات إطالات بجانب بعض التدريبات الخاصة بتقوية العضلات، بالإضافة إلى جوانب بدنية أخرى لمدة 20 دقيقة في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة.

وقام جواو ميجيل مدرب الأحمال بالفريق بمنح اللاعبين التعليمات وطالبهم بأمور خاصة في إطار البرنامج التأهيلي والبدني الموضوع.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.


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