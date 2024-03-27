زيلينسكي يهنئ المنتخب الأوكراني على التأهل ليورو 2024

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شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المنتخب الوطني لكرة القدم في بلاده التي مزقتها الحرب على التأهل لبطولة كرة القدم الأوروبية المقرر إقامتها في ألمانيا هذا الصيف (يورو 2024).

وكتب زيلينسكي على تليجرام مساء الثلاثاء: "شكرا لكم أيها الأولاد! شكرا لك يا فريق!"، مضيفا: "إذا واجه الأوكرانيون وقتا عصيبا، لكنهم لم يستسلموا واستمروا في القتال، فإن الأوكرانيين سيفوزون حتما".

وفازت أوكرانيا الثلاثاء في المباراة الفاصلة ضد آيسلندا 2 / 1، ومثل بولندا وجورجيا، تأهلت ليورو 2024 في اللحظة الأخيرة.

وستنضم أوكرانيا إلى المجموعة الخامسة وتخوض مباراتها الأولى ضد رومانيا في 17 يونيو. ثم تواجه سلوفاكيا في 21 يونيو وبلجيكا بعد خمسة أيام.

ولا تخوض المنتخبات الوطنية الأوكرانية حاليا مباريات على أرضها بسبب الحرب التي تتعرض لها من روسيا منذ أكثر من عامين.