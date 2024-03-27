الوادي الجديد: توافر السكر وصرف حصة إضافية للمواطنين بالبطاقة التموينية

تشهد محافظة الوادي الجديد، توافر كميات من السكر الحر لمراكز المحافظة الخمس، وذلك في إطار مبادرة المحافظة لدعم أصحاب البطاقات التموينية خلال شهر رمضان المبارك، بواقع 2 كيلو لكل فرد بالبطاقة التموينية بسعر 27 جنيها للكيلو يتم صرفها، من خلال بدالي التموين على مرحلتين خلال الشهر.



وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه تم إطلاق مبادرة لدعم أصحاب البطاقات التموينية خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتم صرف 2 كيلو سكر إضافية كدعم من المحافظة لكل فرد بالبطاقة، تصرف على مرحلتين خلال الشهر من بدالي التموين بسعر 27 جنيها للكيلو، في إطار جهود المحافظة المكثفة لتوفير السكر وحصول جميع المواطنين على احتياجاتهم بأسعار مخفضة.



وأشار الزملوط، إلى توفير مكينات حديثة لتعبئة وتغليف السكر، حيث يتم توفير السكر السائب ويتم تعبئته من جانب المحافظة، وسط تشديد مديرية التموين الرقابة التموينية على الأسواق ومبادرات خفض الأسعار بكل المراكز، للتأكد من التزامها بتخفيض الأسعار والإعلان عنها بشكل واضح للمواطنين، على أن تكون الأولوية لتغطية احتياجات القرى والمناطق النائية، لتوفير السلعة بالسعر الرسمي ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلال للمواطنين.