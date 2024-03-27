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مقتل العشرات جراء هجوم لجماعة الشباب في الصومال

د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 مارس 2024 - 10:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 مارس 2024 - 10:38 م

ذكرت تقارير أن جماعة الشباب المسلحة شنت هجومين بوسط الصومال أسفرا عن مقتل 53 جنديا على الأقل.

وفجرت الجماعة مركبات محملة بالمتفجرات أمام ثكنة عسكرية أمس الثلاثاء، وأعقب التفجير قتال عنيف.

ورغم ذلك قال متحدث باسم الحكومة الصومالية، إن عشرات المسلحين لقوا حتفهم أثناء الهجوم. وأشار إلى مقتل خمسة جنود فقط.

وشنت جماعة الشباب هجوما آخر مساء أمس ببلدة هاراديري، التي تم تحريرها من قبضة الجماعة مؤخرا. وأعلن متحدث باسم وزارة الإعلام في مقديشو اليوم الأربعاء عن مقتل العشرات من الجانبين.

وازدادت هجمات جماعة الشباب في البلاد في السنوات القليلة الماضية خلال شهر رمضان.

وحاولت الجماعة الإرهابية في الأسابيع القليلة الماضية استعادة السيطرة على مقديشو بعدما تم إجبارها على التراجع من المدينة.


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