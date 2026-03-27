كشفت دراسة حديثة أن إجراء تعديلات يومية محدودة -مثل زيادة مدة النوم بنحو 11 دقيقة، وممارسة 4.5 دقائق من المشي السريع، وتناول قرابة 50 جرامًا إضافيًا من الخضروات- قد يسهم بشكل واضح في خفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأوضح الباحثون أن هذه التغييرات البسيطة يمكن أن تقلل احتمالات التعرض لأحداث قلبية وعائية خطيرة بنحو 10%، مشيرين إلى أن التعديلات التدريجية تعد أكثر قابلية للتنفيذ والاستمرار مقارنة بالتغييرات الجذرية في نمط الحياة، وفقًا لما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

وخلال الدراسة المنشورة في European Journal of Preventive Cardiology، حلل الباحثون بيانات أكثر من 53 ألف شخص في منتصف العمر بالمملكة المتحدة، وذلك ضمن مشروع UK Biobank.

واعتمدت الدراسة على بيانات جُمعت عبر أجهزة قابلة للارتداء مثل الساعات الذكية، لمتابعة أنماط النوم ومستويات النشاط البدني، إلى جانب استبيانات قدمها المشاركون حول عاداتهم الغذائية.

وعلى مدار فترة متابعة امتدت إلى 8 سنوات، تم رصد 2034 حالة من الأحداث القلبية الوعائية الكبرى، حيث تمكن الباحثون من تحديد نمط "مثالي" لتقليل المخاطر، يتضمن اتباع نظام غذائي صحي، والحصول على 8 إلى 9 ساعات نوم يوميًا، وممارسة ما لا يقل عن 42 دقيقة من النشاط البدني المعتدل إلى القوي يوميًا، وهو ما قد يخفض خطر الإصابة بنسبة تصل إلى 57%.

كما توصلت الدراسة إلى مزيج "واقعي" من السلوكيات القابلة للتطبيق، يشمل زيادة طفيفة في ساعات النوم، وتحسين جودة الغذاء، ورفع معدلات النشاط البدني، حيث تتضمن الأنشطة المعتدلة المشي السريع والرقص وركوب الدراجات، فيما تشمل الأنشطة القوية الجري والسباحة والتمارين الهوائية.



وقال نيكولاس كويميل، الباحث الرئيسي للدراسة، إن دمج تغييرات صغيرة في عدة جوانب من نمط الحياة يمكن أن يحقق تأثيرًا إيجابيًا ملحوظًا على صحة القلب، مؤكدًا أن هذا النهج يعد أكثر واقعية واستدامة بالنسبة لغالبية الأشخاص.