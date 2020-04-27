أثار إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حكما ذاتيا، أمس الأحد، حلقة جديدة لمسلسل حالة عدم الاستقرار السياسي، والذي يعيشه اليمن منذ أكثر من خمس سنوات؛ فالبداية كانت بالتمرد "الحوثي" ضد السلطة الشرعية التي يمثلها الرئيس عبدربه منصور هادي مع بدايات عام 2015.

انقلاب الحوثي، نتج عنه سيطرة حوثية على مناطق بالشمال اليمني لتنقل العاصمة بشكل مؤقت من صنعاء لمدينة عدن بالجنوب، وتصبح مركزاً للسلطة المعترف بها عربيا ودوليا، وظلت المواجهة بينها وبين التمرد الحوثي دائرة بدعم عربي واضح.

لكن الأمر لم يقف عند ذلك، وبدأ الخلافات بين المعسكر المعادي للحوثيين (المجلس الانتقالي والحكومة)، تظهر بشكل واضح على الساحة، مما زاد المشهد ارتباكا.

وأحد أبرز محطات هذا الخلاف كانت بإعلان محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي، عن تشكيله للمجلس الانتقالي الجنوبي في مايو 2017، وذلك في استجابة لبعض مطالب المتمردين على الحكومة اليمنية، والذين أظهروا رغبة في تكوين جهة تمثل قضيتهم أمام المجتمع الدولي ( كما يشير موقع المجلس).

العديد من المساع الدولية حاولت وقف التمرد بخطوات عديدة، من أبرزها توقيع اتفاق الرياض في نوفمبر 2019، والذي نص على "مشاركة المجلس في الحكومة المركزية مقابل وضع قواته تحت تصرف الجيش، وانسحاب الطرفين من مدينة عدن الساحلية، ليكون بديلا عنها قوات سعودية تضمن السلام والاستقرار"، وفقا لـ"عدن تايم".

رغم الاتفاق، اشتعل الخلاف من جديد بداية من يناير الماضي، قبل أن يصدر المجلس بيانا يوم الخميس 23 أبريل، يتهم فيه الحكومة اليمنية بعدم الالتزام باتفاق الرياض، الذي ينص على عودة رئيس الحكومة فقط ولأهداف ومهام حددها الاتفاق بوضوح؛ ما أدى حاليًا لإعلان المجلس الحكم الذاتي لجنوب اليمن.

تلك الأوضاع في الجنوب تعيد للذاكرة أحداث مشابهة عاشها اليمن قبل وصوله لجمهوريته الموحدة في مايو 1990، والتي نسلّط الضوء على أهمها في السطور التالية:

نهاية الملكية بدعم مصري

ألهمت تجربة ثورة يوليو 23 يوليو 1952، قيادات الجيش اليمني في أن يتخلصوا من الحكم الملكي، وبداية عهد الجمهورية، وكانت البداية بإعلان المشير عبدالله السلال للثورة اليمنية في سبتمبر 1962 ضد "المملكة المتوكلية اليمنية" ممثلة في الإمام محمد البدر حميد الدين.

لكن الثورة اليمنية، لم تكن تجربة سلمية كنا حدث في مصر يوليو 1952، بل دخلت البلاد حالة من الصراع المسلح بين الطرفين، ساندت مصر وقتها- فترة الرئيس عبد الناصر- الثورة اليمنية، ودفعت بالقوات المصرية دعم كبير للجمهورية اليمين.

وذكر الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل في كتابه "لمصر لا لعبد الناصر" أنه قد تناقش مع عبد الناصر في موضوع دعم "ثورة السلال" في اليمن وكانت وجهة نظره أن وضع ثورة السلال لا يمكنها من احتواء العدد الكبير من القوات المصرية التي سترسل إلى اليمن لدعم نظامه.

وأضاف أنه من الأفضل التفكير في إرسال متطوعين عرب من جميع أنحاء العالم العربي للقتال بجانب القوات الجمهورية اليمنية، ومع تعرض مصر لنكسة يونيو 1976، وفي إطار إعادة ترتيب الجيش المصري، قرر عبد الناصر إعادة جزء كبير من القوات المصرية باليمن.

صراع بين الشمال والجنوب ومصر تتدخل من جديد

توصلت الثورة في اليمن لهدفها الكبير وهو "إعلان الجمهورية" في 1970، ولم يكن ذلك هو نهاية المطاف في حالة عدم الاستقرار السياسي، فقد نشبت اشتباكات حدودية بين جنوب اليمن (اليمن الديموقراطية الشعبية) وشماله في سبتمبر 1972؛ لتتدخل مصر بشكل سريع بعد أيام قليلة، وتجمع طرفي النزاع: علي ناصر رئيس الشطر الجنوبي ومحسن العيني رئيساً للشمالي، وتستمر المفاوضات من سبتمبر إلى أكتوبر، ويتمخض عنها توقيع "اتفاق القاهرة" والذي نصت أبرز بنوده على: بداية العمل على تكوين جهورية يمن موحدة بعلم وشعار وعاصمة واحدة.

تراجع الاتحاد السوفيتي مهّد لوحدة حقيقية

سنوات طويلة من المحاولات العربية لإتمام الوحدة بعد "اتفاق القاهرة" في أكتوبر 1972، ويذكر تلك المحاولات وعرقلتها الكاتب فيصل جلول في كتابه" اليمن: ثورتان وجهوريان ووحدة" والصادر عام 2000 عن "دار الجديد" اللبناني، أول محاولة بعد بيان القاهرة كانت حين وقع الرئيسان بيان طرابلس في فبراير 1973، وتلاه لقاء في الجزائر في سبتمبر من العام ذاته.

لكن نشأت خلافات داخلية في الشمال، مما عطل الوحدة، وعادت النزاعات المسلحة من جديد بداية من 1979، والتي ظلت مستمرة، ووصلت لأشدها مع الحرب الأهلية في 1986.

ويرى جلول، أن الحرب الأهلية يمكن اعتبارها الحد الفاصل الذي كتب للوحدة أن تتم، فالقوة الأساسية للجنوب كانت متمثلة في الدعم السوفيتي، لكنه ظل يتراجع مع دخول الحرب الباردة بين السوفييت والولايات المتحدة لمرحلة أظهرت تفوقاً أمريكيا كبيرا.

ودفع ذلك التراجع لتوقيع الوحدة في مايو عام 1990، لتكون اليمن العربية برئيس واحد وسلطة واحدة.