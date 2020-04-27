السودان يسجل حالة وفاة و38 حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان اليوم الاثنين عن تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، بالاضافة الى تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة من الحالات التي أعلنت عنها سابقا.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته اليوم الاثنين وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)،أن الحالات الجديدة سُجلت كلها في ولاية الخرطوم.

ونوهت الوزارة إلى أن هذه الحالات الجديد ترفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان إلى 275 حالة، متضمنة 22 حالة وفاة، فضلا عن تماثل حالة واحدة للشفاء، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 21.

وشددت زارة الصحة على ضرورة التزام المواطنين بتطبق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات اشتباه.