أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات، تأجيل معرض (العالم الرقمي 2020)، أحد أهم معارض تكنولوجيا الاتصالات في العالم، إلى شهر سبتمبر من العام المقبل 2021، بعد أن كان مقررا أن يقام هذا العام في مدينة هانوي بفيتنام، وذلك بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وذكر الاتحاد الدولي للاتصالات (مقره جنيف) - في بيان اليوم الاثنين - أنه اتخذ ووزارة الإعلام والاتصالات في فيتنام هذا القرار الصعب بتأجيل الحدث التكنولوجي العالمي للحكومة والصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن هذا القرار هو الأسلم لضمان سلامة جميع المشاركين في الحدث وضمان النجاح له.

وأشار إلى أن أزمة "كورونا" أظهرت أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبحت حليفا رئيسيا في مكافحة هذا التهديد والمساعدة في منع المرض واكتشافه وتشخيصه، مؤكدا أنه وللمرة الأولى يتم استخدام الحلول والمنصات الرقمية على نطاق واسع للمساعدة في التعامل مع الوباء والاستجابة له.