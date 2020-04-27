بوروندي تبدأ الحملات الانتخابية للانتخابات العامة المقررة في 20 مايو رغم كورونا

نظم مرشحا الحزب الحاكم والمعارضة في بوروندي تجمعات سياسية، اليوم الاثنين، مع بدء الحملات الانتخابية للانتخابات العامة المقررة في 20 مايو والتي ستضع حدا لحكم الرئيس بيير نكورونزيزا المستمر منذ 15 عاما.

وقررت حكومة دولة بوروندي الواقعة في شرق أفريقيا المضي قدما في إجراء الانتخابات على الرغم من تسجيل 15 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا والعديد من أعمال العنف في الأشهر الأخيرة والتي اتهمت الحكومة أنصار المعارضة والمتمردين الأجانب بالمسؤولية عنها، وفقا لوكالة (بلومبرج) للأنباء.

وأصبحت بوروندي، أحد أفقر دول العالم، منعزلة بصورة متزايدة بسبب قمع نكورونزيزا للاحتجاجات التي أعقبت ضغطه في اتجاه الفوز بفترة رئاسية ثالثة عام 2015، حيث لن يتم السماح للمراقبين الأجانب بدخول البلاد وستقوم الحكومة بتمويل التصويت بأموال الدولة وإسهامات إجبارية من الشعب.

وقال لويس مودج، مدير أفريقيا الوسطى في منظمة هيومان رايتس ووتش "لقد كان العنف والقمع السمة الغالبة للسياسة في بوروندي منذ 2015. ومع اقتراب الانتخابات وانتشار وباء كوفيد-19، تتصاعد التوترات".

وأضاف أن جرائم الاختفاء والاعتقالات وغيرها من الاعتداءات التي عصفت بالبلاد لفترة طويلة ربما تتزايد.