ترامب يخلط بين جائزتي نوبل وبوليتزر في أحدث هجماته على الصحافة

خلط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بين جائزة نوبل وجائزة بوليتزر العريقة للصحافة، في أحدث هجوم يشنه على الصحافة، كما أخطأ في تهجئة كلمة نوبل بالإنجليزية، فكتبها "Noble" بدلا من "Nobel".

وتساءل ترامب بتهكم في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "هل تنفع السخرية على الإطلاق مع جائزة نوبل؟".

ومضى قائلا: "هل لدى أي شخص تفسير لمعنى ما يسمى بجائزة (Noble) وليس (Nobel)، خاصة فيما يتعلق بالصحفيين والمراسلين؟"، وتابع: "(Noble) تعني امتلاك خصال شخصية جيدة أو مبادئ وقيم رفيعة، هل تنفع السخرية"، وفقا لموقع "ذا هيل" الأمريكي.

وتساءل الرئيس الأمريكي في تغريدة لاحقة مسحها بعد مدة قصيرة، ما إذا كان المراسلين الحاصلين على جائزة نوبل "بسبب عملهم فقط على الملف الروسي والذي ثبت بأنه أمر خاطئ تماما"، سيعيدوها لمنحها للصحفين والمراسلين الذين كان لهم الحق في الحصول عليها.

وأخطأ ترامب في كتابة جائزة (نوبل) 4 مرات حيث كتبها بالإنجليزية "Noble" وليس Nobel".

وانتقد قطاع عريض من جمهور وسائل التواصل الاجتماعي هذه التدوينات بسبب أخطائها الإملائية، كما أشار البعض إلى أن ترامب قد خلط بين جائزة "نوبل" وجائزة "بوليتزر" العريقة التي تمنح للصحفيين.

وانطلقت جائزة بوليتزر عام 1917، وسجلت الجائزة عبر سنوات تغيرا في عددها والمجالات المخصصة لها، لتبلغ 14 جائزة في مجال الصحافة، و6 جوائز في الآداب، وجائزة واحدة في الموسيقى، و4 جوائز عبارة عن منح دراسية جامعية.

كما هاجم ترامب في سلسلة من التغريدات صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بسبب تقرير نشرته يتضمن معلومات عن حياته الشخصية وتصرفاته خلال جائحة كورونا، واصفا هذا التقرير بـ"الزائف".

وقال ترامب: "من يعرفونني وتاريخ أمريكا، يقولون إنني أكثر رؤسائها نشاطا"، مضيفا: "أنا رئيس يمتاز بالقدرة على المثابرة في العمل، وما قمت به في 3 سنوات ونصف، يفوق ما قام به أي رئيس سابق في تاريخ أمريكا". وتابع: "لكن وسائل الإعلام المزيفة، تكره هذه الحقيقة".