يوسف الشريف روبوت آلي في الحلقة الثالثة من مسلسل النهاية

عرضت أمس الأحد، الحلقة الثالثة من مسلسل "النهاية"، واستمر تصاعد الأحداث، حيث عرف المهندس زين أن العصابة التي قامت باختطافه في الحلقة السابقة تريد التعاون معه، من أجل فك شفرات مكعبات الطاقة التي سرقتها العصابة منذ عدة أيام، لأن فك الشفرة يقوم بإلغاء أجهزة التعقب والمراقبة من مكعبات الطاقة، ولكن في تلك الأثناء تداهم قوات الشرطة المكان، ويهرب المهندس زين.

على الجانب الثاني يقوم عزيز هو وصباح بتجهيز "الروبوت" الذي اكتشفه في منزلها، في الحلقة الأولى، ليكون جاهزًا، ويصبح مثل الإنسان، بعد عملية شاقة تطلبت وقتًا كبير.

وتنتهي أحداث الحلقة بتشغيل "الروبوت" الشبيه بالمهندس زين، وتجتاح صباح الفرحة.