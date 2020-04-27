 وزير الصحة الكويتي: شفاء 206 حالات مصابة بكورونا بإجمالي 1012 حالة - بوابة الشروق
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وزير الصحة الكويتي: شفاء 206 حالات مصابة بكورونا بإجمالي 1012 حالة

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 27 أبريل 2020 - 12:03 م | آخر تحديث : الإثنين 27 أبريل 2020 - 12:03 م

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأثنين، شفاء 206 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1012 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح -في بيان صحفي- إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ206 حالات من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيرا إلى أنه سيتم نقل تلك الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأحد، شفاء 250 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء حتى يوم أمس إلى 806 حالات.

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