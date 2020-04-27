 انطلاق عملية عسكرية عراقية لملاحقة عناصر داعش قرب الحدود السورية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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انطلاق عملية عسكرية عراقية لملاحقة عناصر داعش قرب الحدود السورية

د ب أ
نشر فى : الإثنين 27 أبريل 2020 - 10:08 ص | آخر تحديث : الإثنين 27 أبريل 2020 - 10:08 ص

كشف قائد عسكري في قوات الحشد الشعبي العراقية، اليوم الاثنين، عن بدء قوات عسكرية ومن الحشد الشعبي عملية عسكرية لتطهير المناطق الصحراوية باتجاه الحدود السورية من عناصر تنظيم داعش.

وقال أحمد نصر الله، معاون قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي، في تصريح صحفي، إن "قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي وحرس الحدود شرعت اليوم بعملية عسكرية مشتركة، لتطهير صحراء عكاشات باتجاه الحدود العراقية- السورية أقصى غربي العراق من بقايا تنظيم داعش".

وأضاف أن "العملية انطلقت عقب معلومات تفيد بعودة نشاط الخلايا النائمة لداعش في المناطق الواقعة خلف صحراء عكاشات"، موضحا أن العملية تستهدف مناطق رخوة أمنيا حيث سيتم تأمينها بمشاركة قوات من ألوية الحشد الشعبي والجيش العراقي وقوات حرس الحدود العراقية المتمركزة في الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

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