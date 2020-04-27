الوطنية للانتخابات: مد مهلة تلقي طلبات تجديد القيد بقاعدة بيانات التغطية الإعلامية حتى 6 يونيو

قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض مد المهلة المحددة لتلقي طلبات تجديد القيد بقاعدة بيانات تغطية الانتخابات والاستفتاءات حتي 4 يونيو القادم وذلك طبقا لأحكام القرار رقم 23 لسنة 2019 بإنشاء قاعدة بيانات التغطية الإعلامية.



وذكر بيان صادر عن الهيئة الوطنية للإنتخابات مساء أمس الأحد، أنه تم مراعاة التعامل مع الهيئة في تقديم الطلب والمستندات واستلام التصاريح من خلال المفوض الرسمي فقط حرصا على الجميع كما أنه من المقرر أن يتواجد موظف مختص بمقر الهيئه طوال ايام الأسبوع عدا الجمعه والسبت من العاشره صباحًا حتي الثانية ظهرًا لتلقى الطلبات.