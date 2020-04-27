تايلاند تسجل أقل من 10 حالات إصابة بكورونا للمرة الأولى منذ 14 مارس



أعلنت حكومة تايلاند اليوم الإثنين تسجيل تسع حالات إصابة جديدة فقط بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة جديدة، ليصل الإجمالي في البلاد إلى 2931 إصابة و52 حالة وفاة.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" أن هذا هو أول ارتفاع يومي من رقم واحد لعدد المصابين بكورونا تسجله تايلاند منذ 14 أذار/مارس.

كما جاء العدد اليوم منخفضا عن عدد حالات الإصابة الجديدة التي تم تسجيلها أمس الأحد (15 حالة) وأمس الأول السبت (53 حالة).

ولكن نظرا لأن الفحوص التي تجريها تايلاند للكشف عن الفيروس محدودة، فقد يكون العدد الفعلي لحالات الإصابة أعلى بكثير.

وقال دكتور تاويسيلب فيزانويوتين، المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كورونا التابع للحكومة، إنها المرة الأولى منذ بدء تفشي المرض في كانون ثان/يناير التي لم يتم فيها تسجيل انتقال محلي للعدوى بين الإصابات الجديدة في بانكوك.

ومن بين الحالات الجديدة، تم ربط ثلاث حالات بالحالات السابقة، وكانت حالتان قد وصلتا من الخارج وخضعتا للحجر الصحي ، وتم تسجيل أربع حالات في إقليم يالا جنوبي البلاد، حيث تقوم السلطات بفحص السكان بشكل صارم بسبب ارتفاع معدلات الإصابة.