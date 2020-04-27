وسائل إعلام موالية لأردوغان تعرض خرائط تضم مدنا خارج تركيا

سلطت صحيفة "أحوال" التركية، أمس الأحد، الضوء على سياسة التتريك والتغيير الديموغرافي التي تتبعها أنقرة تحت حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرة إلى عرض خرائط مؤخرًا في وسائل الإعلام التابعة لحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم تكشف أن تركيا تمددت خارج حدودها التي كان تم ترسيمها بموجب معاهدة لوزان، وأنها توسعت بحيث تضم حلب والموصل بل وجزءًا من أراضي اليونان وبلغاريا.

ووفقًا لهذه الخرائط، فإن هدف تركيا الرئيسي ليس إقامة "منطقة آمنة مؤقتة" في شمال سوريا، بل تهدف لضم جزء معين من الأراضي السورية، وهذا لا يقتصر على الإدارة فحسب، إذ من الوارد احتلال المنطقة من الناحية الاقتصادية والثقافية أيضًا.

وقالت الصحيفة، إنه من غير المستبعد أن يطال ذلك أيضا مدنا ليبية باتت خاضعة لسيطرة الجيش التركي وميليشيات الإخوان والمرتزقة السوريين، وفي مقدمتها طرابلس ومصراته.

وبحسب الصحيفة التركية، فإن أردوغان لا يرغب في توطين اللاجئين السوريين بالمناطق التي احتلها وحسب، بل واللاجئين القادمين من دول مثل تركمانستان وأوزبكستان وطاجيكستان وأذربيجان وأفغانستان، بعد ترحيل السكان الأصليين منها ليحدث بذلك تغييرًا سكانيًا جذريًا في الوقت نفسه، وفقًا لتقرير أعدّته المخابرات التركية.

ومن الخطوات التي اتخذتها أنقرة لتتريك المناطق التي احتلتها إنشاء المدارس، وتأسيس الجامعات، وإظهار الاحتلال وكأنه "حملة توعية" وتجميل وجهه، وبعد قرار إنشاء كلية في عفرين تابعة لجامعة غازي عنتاب، سُميت مدرسة في تل أبيض باسم "نبع السلام"، وهو اسم الهجوم التركي على شمال شرق سوريا في أكتوبر الماضي.

وتعتبر بوابة التعليم الخطة الأخطر في عملية التتريك للمناطق السورية التي تُسيطر عليها أنقرة من خلال فصائل سورية مسلحة موالية لها؛ وذلك نظراً لفرض اللغة والتاريخ التركيين على الطلبة السوريين.

وأشارت الصحيفة إلى تقرير حقوقي نُشر مؤخراً جاء فيه أن من يرغب في زيارة مدن جرابلس، إعزاز، الباب، وعفرين شمال سوريا، في ظل السيطرة التركية، يعني أنه من الممكن أن تكون بحاجة لمترجم تركي- عربي عند تحويل النقود أو زيارة مستشفى، أو الدخول إلى المدارس وما تسمى المجالس المحلية التي أمست مخافر مدنية وأوكاراً مخابراتية للدولة التركية على الأراضي السورية.