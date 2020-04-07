خبراء الصحة في أمريكا يطلبون توظيف 180 ألف شخص إضافي لتتبع مخالطي المصابين بكورونا

حث مسؤولون كبار سابقون بقطاع الصحة الأمريكي الكونجرس، اليوم الاثنين، على تخصيص تمويل لتوسيع القوى البشرية العاملة في مجال تتبع مخالطي المصابين بفيروس كورونا، بمقدار 180 ألف شخص من أجل فك الحظر وإعادة فتح الاقتصاد بأمان.

وفي رسالة إلى زعماء مجلسي النواب والشيوخ، قال المسؤولون أيضا إن الأشخاص المصابين بالفيروس المميت يجب أن يكونوا قادرين على عزل أنفسهم في الفنادق الشاغرة.

وأضافوا "نظام الصحة العامة الحالي قادر على توفير جزء بسيط فقط من تتبع مخالطي المصابين وقدرة العزل الذاتي الطوعي المطلوبة لمواجهة تحدي كوفيد-19".

ومن بين الموقعين الـ16 على الرسالة، سكوت جوتليب، رئيس إدارة الغذاء والدواء السابق للرئيس دونالد ترامب، والسلطات الصحية التي خدمت في إدارة الرئيس باراك أوباما.

وقالوا إن هناك حاجة إلى موظفين إضافيين لتتبع أولئك الذين خالطوا شخصا مصابا من أجل وقف انتشار الفيروس حتى "يتوفر لقاح آمن وفعال في السوق".

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 979 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، تقريبا ثلث عدد الإصابات في العالم، الذي تجاوز ثلاثة ملايين مصاب، وذلك وفقا لحصيلة جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وأكد بعض حكام الولايات الأكثر تضررا، ومن بينها نيويورك ونيو جيرسي، الحاجة إلى مزيد من الاختبارات وتعقب المخالطين، قبل البدء في إعادة تنشيط الاقتصاد.

وقال عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو في مؤتمر صحفي إن مدينة نيويورك تتعاقد مع ألف شخص لتتبع مخالطي المصابين بكورونا.

وأضاف "هذا ما سنقوم بجمعه في مايو، شبكة لتتبع مخالطي المصابين في هذه المدينة كما لم ير أحد من قبل على نطاق واسع".

ويأتي هذا بعدما أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو الأسبوع الماضي أن الولاية سوف تبنى "جيشا لتتبع المخالطين".

وقال كومو إن 337 شخصا لقوا حتفهم بسبب كورونا في الولاية، قائلا إن عدد الوفيات "في تراجع" لكنها"لا تزال مرتفعة بشكل مأساوي".

وسجلت ولاية نيويورك أكثر من 17300 حالة وفاة بفيروس كورونا.

ودعت الرسالة، التي حصلت عليها إذاعة "إن بي آر" الأمريكية العامة، إلى استثمار 46 مليار دولار في الصحة العامة في إطار حزمة مساعدة تالية لفيروس كورونا، بما في ذلك 12 مليار دولار لتعزيز القوى العاملة، و 5ر4 مليار دولار لاستخدام الفنادق للعزل الذاتي.

ومرر الكونجرس حزمة التحفيز الرابعة في سلسلة من مشاريع قوانين الإغاثة غير المسبوقة الأسبوع الماضي، حيث تعاني البلاد من إغلاق اقتصادي واسع النطاق.