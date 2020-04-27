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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى.. معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة على الوجه البحري.

وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يسود طقس لطيف نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، و وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة الرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وعلى جنوب سيناء و سلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعلى شمال الصعيد: حار نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.. شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطه ومثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 18 30

شبين الكوم 17 29

طنطا 16 28

دمنهور 16 26

الإسكندرية 15 24

بلطيم 17 24

مطروح 15 21

السلوم 14 23

سيوة 20 29

بورسعيد 18 23

دمياط 17 23

الزقازيق 18 29

الإسماعيلية 19 31

السويس 20 30

العريش 15 24

رفح 14 24

رأس سدر 18 30

نخل 11 30

نويبع 21 30

طابا 19 29

كاترين 12 25

الطور 19 30

شرم الشيخ 21 31

الغردقة 19 30

مرسى علم 20 30

الفيوم 17 32

بني سويف 17 32

المنيا 17 34

أسيوط 16 35

سوهاج 18 36

قنا 19 38

الأقصر 20 40

أسوان 21 41

أبو سمبل 22 41

الوادي الجديد 19 37

شلاتين 22 32

أبو رماد 22 34

حلايب 23 32

رأس حدربة 22 31