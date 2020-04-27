برنامج تدريبي للعاملين بقناة السويس للتوعية بفيروس كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بدء فعاليات البرنامج التدريبي للعاملين بالهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة، للتوعية بالإجراءات الوقائية والاحترازية في التعامل مع فيروس كورونا.

وأضاف ربيع أن البرنامج التدريبي يعقد بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية، بإشراف الدكتور عماد الدين الهاشمي استشاري مكافحة العدوى بوزارة الصحة بهدف توعية العاملين بالهيئة و مسؤولي القطاع الطبي والمتعاملين بصورة مباشرة مع السفن العابرة من طاقم الإرشاد ومراقبي حمولات ورسوم السفن وعمال الرباط، للتعرف على الممارسات الصحية السليمة وطرق الحماية ومكافحة العدوى وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح ربيع أن البرنامج يتضمن عدة محاضرات للتعريف بالفيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية الشخصية ووسائل الحماية من ارتداء الكمامات الطبية والقفازات والبدل الوقائية وطرق نزعها والتخلص منها.

ووجه ربيع بتوفير بوابات التعقيم والكواشف الحرارية بمارينا المرشدين والمنشآت الإدارية.