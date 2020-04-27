اجتماعات بالفيديو بين خبراء صينيين وأفارقة حول مكافحة كورونا

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عقدت وزارة الخارجية الصينية واللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، اجتماعات عبر الفيديو مع خبراء من دول أفريقية، لتبادل الدعم التقني في أعمال مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" –في تصريح– إن فيروس كورونا المستجد ينتشر الآن في أفريقيا بشكل سريع، وتعتبر مهمة مكافحته شاقة.

وأوضح شوانغ أن الخبراء الصينيين ومسؤولين حكوميين وخبراء من الدول الأفريقية ناقشوا استراتيجية الوقاية والسيطرة والإنقاذ والعلاج السريري وطرق الاختبار والحجز الصحي عند الحدود وتقييم المخاطر.